"Güneş kentinden" panel ihracatı

Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi en uzun olan illerinden Gaziantep'te üretilen güneş enerjisi panelleri, yurt içinin yanı sıra ihraç edildiği ülkelerde de enerji üretiyor.

42 kentte güneş panelleri bulunan SolarTürk'ün, hedefi iç piyasada yüzde 5 olan payını yüzde 10'a yükseltmek. SolarTürk, ürettiği güneş enerjisi panellerini Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Yakın zamanda açılması planlanan Bağdat Stadyumu'nun üzerindeki panelleri de SolarTürk sağlayacak.

İlk faaliyet başladığı yıllarda hammaddesinin yüzde 100'ü ithal olan firma, bugün üretiminin yüzde 55-60'ını yerlileştirdi.

SolarTürk Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil alanında faaliyet gösteren bir aileden geldiğini ancak 2010 yılında güneş enerjisi alanına yönelerek firmasını kurduğunu, 2012 yılında ise ilk bantlarını alarak üretime başladığını söyledi.

Türkiye'nin ilk solar panel üreticilerinden biri olduklarını anlatan Özberk, Türkiye gibi bol güneşli bir ülkede güneş enerjisi piyasasının her geçen yıl geliştiğini belirterek, "Güneş enerjisi her yıl bir adım daha ileriye giderek, şu anda lisanssız elektrik üretiminde 6 bin megavata kadar kurulu güç oluşmuştur. Bu kurulu gücün yüzde 5'ine SolarTürk olarak panel tedariğinde bulunduk." dedi.

Özberk, şu ana kadar Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın yanı sıra Ortadoğu ve Afrika ülkelerine güneş paneli ihracatı yaptıklarını dile getirerek, 2016'dan 2018'e kadar hareketlenen iç piyasaya ağırlık verdiklerini, 2019 itibarıyla da ağırlıklı olarak Suriye, Irak ve İran'a dış satım yaptıklarını aktardı.

Ağırlıklı yerli hammaddeler kullanarak enerji panelleri yaptıklarını anlatan Özberk, şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılında 30 megawattla başladık, şu anda 200 megawatt üretim kapasitemiz var. İlk başladığımız yıllarda ham maddesinin yüzde 100'ü ithal olan üretimimizin şu anda yüzde 55-60'ını yerlileştirdik. Ürettiğimiz panellerin yüzde 55-60'ını yerli ham maddeler kullanarak yapıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar yaklaşık 42 şehirde güneş panellerimiz var. Son dönemde 20 belediyeye değişik projeler yaptık. Yakın zamanda açılması planlanan Bağdat Stadyumu'nun üzerindeki panelleri de biz veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki güneş enerjisi paneli tedariğinin yüzde 10'unu temin etmek. Yüzde 5 olan payımızı yüzde 10'a çıkarmak. Şu anda yapılmış güneş enerjisi santrallerinin yüzde 70'i yerli. Hammaddesine yani güneşe para vermiyoruz. Dünyadaki en ucuz enerji kaynağı güneş. Maliyeti de çok az. hammaddesine para verilmeyen tek enerji kaynağı güneştir. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Santral yapım maliyetleri çok düştü. Kendisini 4-5 yılda amorti eder hale geldi. Bunun için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsinin kullanılması gerekiyor. "

Çatılar enerji üretim merkezi olacak

Özberk, 12 Mayıs itibarıyla artık evlerin, iş yerleninin, sanayi veya kamu kurumlarının çatılarına 1 kilowattan 5 megawatta kadar çatılara panel kurulabilmesinin önünün açıldığını belirterek, "Öz tüketim şartı. Devletten aldığın fiyattan satılabilecek. Her geçen gün çatıların kullanımının artacağına inanıyorum. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki artık her çatı alanı bir güneş enerjisi yatırım kaynağıdır. 4 yıl sonra çatısında güneş enerjisi sistemi olan bir kişi enerjiye para vermeyecek duruma gelir. 20-25 yıl bedava bir enerji kaynağını kullanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA