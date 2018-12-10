Güneş Panellerini Çalan Hırsızlar Yakalandı

Kilis
'te, güneş panellerini çalan hırsızlar yakalanırken, çalınan güneş panelleri sahiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ve Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
ile yaptığı koordineli çalışma neticesinde, Merkez
ilçeye bağlı Oylum
Mahallesinde çalınan 10 adet güneş paneli, Karataş
Mahallesinde bulunan çöplüğe atılmış vaziyette bulundu. Soruşturmayı derinleştiren jandarma güneş panellerini çalan iki kişiyi yakaladı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, güneş panelleri sahiplerine teslim edildi. - KİLİS
Jandarma,Kilis
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:07