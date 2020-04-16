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Güneş Sigorta, Koronavirüsle mücadelede "artı 2 ay bizden" kampanyasını başlattı

Güneş Sigorta, Koronavirüs ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kasko yenileme işlemlerinde "artı 2 ay bizden" kampanyası başlattı.

16.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:20
Güneş Sigorta, Koronavirüsle mücadelede
Güneş Sigorta , Koronavirüs ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kasko yenileme işlemlerinde "artı 2 ay bizden" kampanyası başlattı. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile tüm kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlanıyor.
Güneş Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin ve dünyanın Koronavirüs ile mücadele ettiği bu günlerde hayata geçirdiği uygulamalar ile sigortalılarına ve satış kanallarına destek olmaya devam ediyor.
Verilen bilgiye göre, 1 Nisan itibarıyla uygulamaya aldığı indirim ve ödeme kolaylığı kampanyasını daha da geliştiren Güneş Sigorta, sigortalarına hem ekstra ödeme kolaylığı hem de kasko poliçelerinde "artı 2 ay bizden" hediye kampanyası ile artı güvence sunuyor.
30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile tüm kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlanıyor.
Bugün itibarıyla hayata geçen kampanyada Güneş Sigorta kredi kartı ödemelerinde, kasko poliçelerinde 12 ay, havuz dışı trafik poliçelerinde 9 ay, havuz trafik poliçelerinde 6 ay, konut poliçelerinde 12 ay, DASK poliçelerinde ise 6 ay taksit avantajı sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, içinden geçilen zor sürecin bir an önce aşılması için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Sigortacılık durmaz, beklemez çünkü sigortacılık zor günlerin işidir. Bu anlayışımızdan hareketle kasko yenileme ve yeni kasko işlemlerimizde sigortalılarımıza artı 2 ay daha kasko güvencesi sağlıyor, ayrıca bireysel poliçelerde taksit sayımızı artırarak bu dönemde sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sunuyoruz. Bu zorlu dönemde mevcut sigortalılarımızın ve yeni müşterilerimizin sigorta güvencesi altında olmasını çok önemsiyor ve bu sürece katkı sunmak için sürekli olarak yeni uygulamalarımızı devreye alıyoruz.
İçinde bulunduğumuz bu günlerde hem sigortalılarımızın hem de satış kanallarımızın yanında olmayı ve onlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Birbirimize destek olarak, üretmeye devam ederek bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum."
Açıklamada yer alan bilgiye göre, Güneş Sigorta 1 Nisan 2020 itibarıyla, Güneş Dost Kasko, Konut, Ferdi Kaza ve Kritik Hastalıklar ürünlerinde tüm müşterilere yüzde 5, bu zor dönemde fedakarlık yaparak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına da ayrıca yüzde 15 ek indirim sağlandığını duyurmuştu.
Bu dönemde VakıfBank kredi kartı ile yapılan sigorta prim ödemeleri ise bir hesap özeti dönemi ertelenmiş ve 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında Güneş Sigorta Kasko müşterilerine RS Servis'te yapılacak detaylı araç içi temizlik ve ozon temizliğine de yüzde 50 indirim sağlanacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, 1 Nisan, Sigorta, Ekonomi
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