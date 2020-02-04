Yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vuran eski TRT spikeri ve TV programcısı Güneş Tecelli 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Medya dünyasından geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

GÜNEŞ TECELLİ KİMDİR?

Güneş Tecelli doğum tarihi: 1938

Güneş Tecelli nereli: Kıbrıs-Lefkoşa

Güneş Tecelli kaç yaşında öldü: 80

1938 Lefkoşa doğumlu olan Güneş Tecelli, Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi'nde çalıştı. Daha sonra TRT'ye geçerek spor programlarının yanı sıra maç spikerliği yaptı. Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği yapan Tecelli'nin mizahi tarzda bir eseri de vardır.

Gazeteciliği bıraktıktan sonra turizme atılan Tecelli, Eşi Çiğdem Tecelli'yle tesadüfen keşfettikleri Marmaris Bördübet Koyu'nda Amazon Kampı kurmuştu. Tatilcilerin 'yeryüzündeki cennet' dedikleri Club Amazon'un işletmesini çiftin oğulları Cengiz ve Kaan devralmıştı.