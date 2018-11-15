Güneş'ten Dünya İkincisi Milli Güreşçi Yıldırım'a Tebrik ve Davet

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
, milli güreşçi Osman Yıldırım
'ı Romanya
'daki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.
Güneş, Karabük Üniversitesi Hasan Doğan
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi ve milli güreşçi Osman Yıldırım'ı Romanya'daki başarısından dolayı telefonla arayarak tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.
Güneş ayrıca Yıldırım'ı Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne davet ederek misafiri olmasını istedi. - KARABÜK
Osman Yıldırım,Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 18:07