Güneş, Terim'e Başarı Diledi

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, derbi öncesinde Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e başarılar diledi.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. Karşılaşma öncesinde Terim'le bir araya gelen Güneş, tecrübeli teknik adama "Hoş geldiniz. Bu maçta başarılar dilerim" dedi. - İSTANBUL
Fatih Terim,Şenol Güneş,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 20:25