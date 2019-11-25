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Güneş Vakfı'nda "İslam Düşüncesinde Tarih Anlayışı" konferansı

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konferans etkinliklerinin bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan, "İslam Düşüncesinde Tarih Anlayışı" sunumu ile oldu.

25.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:11Güneş Vakfı'nda
Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konferans etkinliklerinin bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan, "İslam Düşüncesinde Tarih Anlayışı" sunumu ile oldu.

İslam'ın bugün ki meselelerinden ve İslam medeniyetinin batı medeniyetlerine göre tavırlarından bahseden Prof. Dr. İşcan şu ifadeleri kullandı; "Bugün İslami diyebileceğimiz bir düşünce var mı? ya da İslami düşünce dediğimiz yapıda bir tarih şuuru varmı? Öncelikle bu sorularımıza cevap bulmalıyız. Diğer bir taraftan da düşünce nedir sorusunun cevabına bakmamız gerekiyor. Düşünce derken tabi ki de aklı kastetmiyoruz. Düşünce derken farklı yöntemlerle yeni bir bilgi elde etmeyi kastediyoruz. Yani düşünce demek yeni paradigma demektir. Aslında düşünce düşünemediklerimizi düşünmektir. Bu anlamda düşünce kutsalın kutsalını da bozacaktır. İşte bu nokta da düşünce ile tarih şuuru arasında bir ilişki kurmamız mümkündür. Çünkü tarihin sırrı da hafızadır yani düşüncenin toplamıdır. Tarih ise hafızaların toplamıdır. Ayrıca milliyetçilik milletin tabanından çok milletin beyninden beslenir. Milletin beyni ise tarihtir. Milletin beyni de aynı zaman da istikbali oluşturabilmektir. Şunları da söylemeliyim ki hem düşünce hem de tarih şuuru maalesef zamanımızda çok eksik durumdadır. Çünkü İslami düşünce, hayatının en bedbaht dönemini bu dönemde yaşamaktadır. Bizlere düşen ise değişerek daim kalmak yerine daim kalarak değişmektir. "

Konferansın ardından Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sunumundan ötürü Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan'a Teşekkür Belgesi takdim ederek şu ifadeleri kullandı; "Türk Dünyasına büyük hizmetleri olan ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Merhum Turan Yazgan'ı vefatının 7. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayrıca bugün bizlere hem İslam hem de tarih şuuru hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan'a vakfımız adına çok teşekkür ederim." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Mehmet Zeki İşcan, Güncel

Kaynak: İHA

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