Güneş ve Terim'den Sürpriz Seçimler

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
derbi karşılaşması öncesinde kadroda sürpriz değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam stoperde Vida'nın yanında Necip'e şans verirken, sakatlığını atlatan Medel'i ilk 11'de sahaya sürdü. Güneş, savunma hattını Adriano, Necip Uysal
, Vida ve Caner Erkin
'den oluştururken, savunmanın hemen önünde son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Dorukhan Toköz
ve sakatlığını atlayan Medel'e şans verdi. Şenol Güneş'in hücum hattındaki tercihleri Quaresma
, Ljajic ve Mustafa Pektemek
olurken, tecrübeli hocanın gol yollarında tercihi ise Güven Yalçın oldu.
Beşiktaş'ın mücadeledeki 11'i şöyle: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven.
ATIBA KULÜBEDE, NECİP STOPERDE
Beşiktaş'ta Galatasaray
derbisi öncesi diğer bir sürpriz ise Atiba Hutchinson
oldu. Kanadalı futbolcu lig maçlarında süre bulurken, Avrupa
Ligi'nde listede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. Atiba'nın Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyordu. Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Atiba'yı yedek soyundururken, yerine geçen hafta MKE Ankaragücü
karşılaşmasının ısınma hareketlerini gerçekleştirirken sakatlanan ancak sakatlığını atlatan Medel'e forma şansı tanıdı. Galatasaray karşısında forma şansı bulan diğer bir isim ise Necip Uysal oldu. Hafta ortasında Sarpsborg deplasmanında gösterdiği performansla alkış alan tecrübeli futbolcu, Pepe'nin yokluğunda Vida'nın partneri oldu.
CANER SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak olan Caner, maçta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor
karşılaşmasında forma giyemeyecek.
TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Sakat ve cezalı futbolcuların çok olduğu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim
, Beşiktaş maçında Atiker Konyaspor
karşısında geçen hafta sahaya sürdüğü 11'de iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam stoperde cezası sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz
'in yerine Ahmet Çalık
'ı, sol bekte ise Ömer Bayram
'ın yerine Nagatomo'yu sahaya sürdü. Terim, derbi maçında da takımını son haftalarda ligde tercih ettiği 3'lü savunma formatıyla sahaya sürdü.
Galatasaray,Beşiktaş
Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle: Muslera
- Ahmet, Ozan, Maicon
, Mariano, Fernando, Selçuk
, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru, Eren
02 Aralık 2018 Pazar 23:32