Güneş ve Ünal, Sağlık Bakanı Koca ile Karabük İçin Bir Araya Geldi

16 Kasım 2018 Cuma 14:00



16 Kasım 2018 Cuma 14:00

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal TBMM'de yoğun yasama faaliyetleri devam ederken bir yandan da bakanlıklarla Karabük'ün yatırımları ve ihtiyaçları ile ilgili görüşmeler gerçekleştiriyor.AK Partili vekiller TBMM'de Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü gün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya makamında ziyarette bulundu. Ziyarette Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün il geneli tespit ettiği doktor, yardımcı personel ve teknik ihtiyaçlar iletildi. Görüşmede geçtiğimiz günlerde hizmete giren ve sadece Karabük halkına değil bölgeye de hitap eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de görüşüldü. - KARABÜK