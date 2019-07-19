Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı için evde doğal çözümler nelerdir?

Bronzlaşmak, ten rengini biraz koyulaştırmak için bazen güneşte fazla kalırız. Yaz aylarında daha çok rastladığımız güneş yanığı; acısı, kaşınması, soyulması ve yanma nedeniyle ağrısıyla bizi zor durumda bırakır. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınması sonrasında meydana gelen güneş yanığına ne iyi gelir hepimizin merak ettiği konu. Akla ile gelen güneş yanığına yoğurt iyi gelir mi sorusu oluyor.Peki güneş yanığı ve güneş yanığı kaşıntısına ne iyi gelir? Güneş yanığı için evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler nelerdir? Hangi durumda doktora gitmek gerekir? Güneş yanığı konusuna dair merak edilenler sayfamızda.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanığı sonrasında içinde bulunduğumuz durumdan bir an önce çıkmak isteriz. Cilt o kadar hassaslaşmış olur ki giyinirken, en ufak bir temasta canımız yanar. Devamında ise oluşacak soyulmalar ise ayrı bir can sıkıntısıdır. Güneş yanığına iyi gelen ve evde uygulayabileceğimiz bir sürü doğal yöntem vardır. Yoğurt, zeytinyağı, aloe vera, siyah çay, salatalık, elma sirkesi, yulaf ezmesi, patates ezmesi, soğuk süt, mısır nişastası, yanık kremleri, nemlendiriciler birçok doğal ürünle güneş yanığına çözüm üretebilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞINA EVDE DOĞAL ÇÖZÜMLER

1- YOĞURT: Güneş yanığı denilince ilk akla gelen yoğurt olur. Yoğurt, cildi yatıştırıcı, soğutarak rahatlatıcı özelliği ile güneş yanığına iyi gelenler arasında ilk sırayı korumaktadır. Ayrıca yoğurt, cildin iyileşmesi için yardımcı probiyotikler ve enzimler içerir. Tavsiye edilen uygulama şekline göre yoğurdun dolapta soğutulmuş ve yağsız olması gerekir. Güneş yanığı olan kısımlara sürülen yoğurt, en fazla beş dakika tutulmalı ve sonrasında bol su ile durulanmalıdır.

2- ZEYTİNYAĞI: Mutfağımızda sağlık açısından mutlaka bulundurmamız gereken zeytinyağının birçok faydası vardır. Güneş yanığına maruz kalan cilt, kurur ve cildin gerilmesine neden olur. Bu konuda zeytinyağı derdimize derman olacaktır. Zeytinyağının cildi besleme ve yumuşatma özelliğinin faydasını göreceğiz. Tavsiye edilen kullanım şekli; güneş yanığına maruz olan kısımlara zeytinyağı sürdükten sonra üzerine temiz bir bez veya havlu ile örtün. Yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde bekletin. Sonucunda ise ciltteki gerilmenin azaldığını ve rahatlamayı fark edeceksiniz.

3- ALOE VERA: Birçok kullanım alanı ve faydası olan aloe vera, yanık tedavilerinin vazgeçilmez doğal yöntemidir. Cildi ölü ciltlerden arındıran, temizleyen aloe vera, güneş yanığı hafif ise birkaç gün içinde tedavi eder. Aloe vera yatıştırıcı, serin ve güneş yanığı dışında acı ve kızarıklığı emmek gibi yararlıdır. Güneş yanığı olan kısma aloe vera jeli yedirip cilt emdikten sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Sonucunda ise ağrınızın hafiflediğini, kızarıklığın azaldığını göreceksiniz.

4- SİYAH ÇAY: Halk olarak en sevdiğimiz, gün içerisinde en çok tükettiğimiz içecek siyah çaydır. Aynı zamanda siyah çayın yanık bölgeleri rahatlatma özelliği vardır. Güneş yanığı için poşet siyah kullanmak gerekiyor. Sallama diye tabir ettiğimiz 3-4 çay poşetini ılık suya koyun ve siyah hale gelmesini bekleyin. Bu şekilde demlenmiş çayı soğutun. Sonrasında çay poşetleri ile veya batırdığınız bir bezle güneş yanığı olan kısma sürün. Gece yatmadan önce yapılması tavsiye edilmektedir.

5- SALATALIK: Güneş yanığı için doğal çözümlerden biri olan salatalık, antioksidan ve analjezik özellikleri bulunmaktadır. Birçok cilt kreminde kullanılan salatalık, nemlendirici ve rahatlatma özelliğine sahiptir. Yapmanız gereken ise basit. Salatalığı kabuğu ile birlikte rendeleyerek suyunu sıkın. Sonrasında bu elde edilen salatalık suyunu güneş yanığına maruz olan kısımlara sürün. Diğer yandan blenderda kalan katı kısmı aloe vera jeli veya mısır nişastası ile yoğun macun elde edebilirsiniz.

6- ELMA SİRKESİ: Sirke birçok derde deva bir üründür. Cildi rahatlatması, cilt kızarıklıklarını gidermesi, cildinizde ferahlama sağlaması nedeniyle güneş yanığına iyi gelmektedir. Tavsiye edilen şekli ise ılık bir duştan sonra uygulanmasıdır. Sirkeyi yanık bölgeye pamuk ile sürebilir, bir sprey ile sıkabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırın. Sonrasında yanıkların üzerine uygulayın.

7- YULAF EZMESİ: Yulaf ezmesinin cildi yumuşatma özelliği vardır. Fakat yulaf ezmesi, yağlı ciltler için tavsiye edilmektedir. Kuru ciltleri daha da kurumasına neden olabilir. Güneş yanığına iyi gelen yulaf ezmesi nasıl hazırlanır? Bunun için iki kaşık yulaf unu ile yarım tatlı kaşığı soda ve yarım tatlı kaşığı su ile karıştırmak gerekiyor. Hazırlanan bu karışımı biraz soğumaya bırakılır. Devamında yavaşça parmak uçları ile yanık bölgelere sürün. 3-4 dakika kadar beklettikten sonra bol su ile durulayın. Rahatlamanın ve ciltteki gerilmenin azaldığını hissedeceksiniz.

8- PATATES EZMESİ: Ciltteki enflamasyonu azaltan patates, ağrı kesici özelliği ile güneş yanığına iyi gelmektedir. Bunun için iki patates gerekiyor. İyice yıkadıktan sonra rendelenen patatesler, blendera koyun ve iyice karıştırın. Çıkan patatesin suyuna pamuk bandırın ve iyice yedirin. Sonrasında yanık olan bölgeye sürün. Diğer yandan patatesleri dilimleyerek yanık bölgeye uygulayabilirsiniz.

9- SOĞUK SÜT: Cildi koruyan ve iyileşmesine yardımcı olan soğuk süt, güneş yanığı tedavisi için en kolay çözümlerden biridir. Yapmanız gereken şey ise çok basit. Tül, pamuk veya bezi soğuk süte batırdıktan sonra yanık olan kısma hafifçe bastırın.

10- MISIR NİŞASTASI: Güneş yanığına iyi gelen mısır nişastası, serin bir doku oluşturur. Aynı etkiyi kabartma tozu da göstermektedir. Bu iki üründe güneş yanığından kaynaklanan kızarıklığı giderir ve acıyı giderir. Yapmanız gereken ise macun kıvamına gelene kadar soğuk su ekleyin. Macunu güneş yanığı bölgesine sürerek biraz bekleyin ve durulayın.

11- AVOKADO: Avokado ile hazırladığınız bir merhem güneş yanığına iyi gelecektir. Size gerekli olan bir tane avokado ve bir çay kaşığı bal. Avokadonun içi kısmını çıkarıp bal ekledikten sonra iyice karıştırın. Elde edilen macunu güneş yanığı kısmına sürün. 15 dakika bekledikten sonra bol su ile durulayın.

12- MUZ: Keyifle yediğimiz muz ile hazırlayacağınız merhem de sizin güneş yanığına deva olacaktır. Bir adet muzu çatal ile ezdikten sonra yanık olan kısma sürün. Yaklaşık on dakika bekledikten sonra bol su ile durulayın.

GÜNEŞ YANIĞININ ETKİLERİNİ HAFİFLETECEK ÖNERİLER

Yukarıdaki yöntemleri uygulamanın dışında güneş yanığı nedeniyle yanmayı, acıyı hafifletecek bazı yapabileceğiniz şeyler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• Sık sık ılık suya duş almak sizi rahatlatacaktır. Duş alırken tazyikli olmamasına dikkat edin. VE duş sırasında kimyasal ürünler kullanmayın.

• Yanık olan bölgelere soğuk suya batırdığınız bez ile kompres yapın. Etkisi geçtikçe bezi tekrar ıslatın.

• Güneş yanığına maruz kalmanız nedeniyle vücudun suya ihtiyacı oluşur. Bu nedenle gün içerisinde su içmeyi unutmayın.

• Giysilerinizi pamuklu, bol ve rahat olanlardan seçin

• Serin ve sessiz bir odada uzanmak güneş yanığı nedeniyle oluşabilecek baş ağrınıza iyi gelecektir.

HANGİ DURUMDA DOKTORA GİTMEK GEREKİR?

Güneş yanığına iyi gelen yukarıda saydığımız doğal çözümleri kullanmadan önce doktora görünmeniz en sağlıklısı olacaktır. Özellikle aşağıda sıraladığımız şu durumlarda doktora görünmek gerekir.

• Başınız dönüyor ve bayılacak gibi hissediyorsanız

• Yanıklarınızda ağrılar dinmiyor ve baş ağrınız geçmiyorsa

• Nabzınız çok hızlı atıyor veya hızlı nefes alıp veriyorsanız

• İdrara çıkmıyor, aşırı susuzluk çekiyorsanız

• Mide bulantısı, ateş ve titreme gibi durumlarda

• Gözleriniz ışığa karşı hassaslaştı ve acıyorsa

• Su toplayan bölgelerde enfeksiyon varsa

• Kusma veya ishal durumlarında

GÜNEŞ YANIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Güneş yanığı bazı durumlarda çok ciddi sıkıntılar vermektedir. Biraz bronzlaşayım derken tatiliniz zehir olabilir. Bu yüzden bazı önlemler aralar güneş yanığının önüne geçilebilir. Bunlar ise;

• İlk olarak güneşin dik olarak geldiği öğle saatlerinde (12-4) arasında güneşlenmekten uzak durun

• Yüksek faktörlü güneş kremleri kullanmaktan çekinmeyin ve alışkanlık haline getirin

• Denizden çıktıktan sonra duş almayı unutmayın, mümkün olduğunca kurulanın ve üzerinizi kapatın.

• Güneş gözlüğü ve şapka muhakkak kullanın

• Bol su içmeyi unutmayın

NE YAPMAMAK GEREKİR?

Bir şekilde güneş yanığına maruz kaldıysanız rahatsızlığın ilerlememesi bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Güneş yanığı olan kısımları kaşımayın, soymayın. Ağrıları, yanmaları azaltmak için buz cazip görünebilir fakat kesinlikle uygulamayın. Bu durumda buz yanığı olabilir ve cildinize daha çok zarar verebilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞININ NEDEN OLDUĞU DURUMLAR

Güneşe uzun süre maruz kalmak ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklara neden olabilir. Her ne kadar D vitamini açısından faydalı olsa bile güneş yanığı ve güneş şu komplikasyonlara neden olabilir;

1- Cildin erken yaşlanması

2- Yüz ve ciltte çillerin oluşması

3- Cilt lezyonları

4- Cilt kanseri

5- Enfeksiyonlar

6- Gözde oluşacak hasarlar