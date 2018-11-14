Güneş Yerini Kara Bıraktı

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde güneşli ve sıcak hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Uyarılar yapılmıştı. Bölgede hazırlıklar günler öncesinden başladı. Doğu Anadolu kışı karşıladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, güneşli ve sıcak hava yeniden yerini kar yağışına bıraktı.
GÜMÜŞHANE'DE YAĞMUR KARA DÖNÜŞTÜ
Yeni güne beyaz örtü ile uyanan diğer bir il de Gümüşhane
oldu. Gece yarısından itibaren başlayan yağmur, sabah saatlerinde
yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın devam ettiği kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında. Kar yağışının ise hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılıyor.Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı geçitleri kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
(İHA)
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:06