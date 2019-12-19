Güneş yoksa süt ürünleri var!

Yaz aylarında güneşten faydalanıp D vitamini gereksinimimizi karşılıyoruz. Peki ya kış aylarında? Hem yetişkinlerin hem de çocukların sağlığında önemli yeri olan D vitamini dengeli beslenmeyle kış aylarında da vücudumuz için görevini yerine getirebiliyor.

D vitamini nedir?

Güneş ve yiyecekler sayesinde alınan D vitamini vücudumuz için oldukça önemli eksiklikleri gideren bir vitamindir. Kalsiyumun kemiklerde tutunmasını ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Sinir sisteminin ve bağışıklığın devam edebilmesi için D vitamini gereklidir. Bunların yanında solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki göstermektedir.

D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini güneş ışınları sayesinde doğal olarak sentezlenir. Ancak güneşsiz kış günlerinde ve yetersiz beslenmenin de etkisiyle D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu nedenle besinler ve ilaçlarla takviye alınır. D vitamini eksikliği birçok hastalığı tetiklemekte ve vücuttaki tüm sistemleri etkilemektedir.

Sürekli yorgun olmanızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir

D vitamini eksikliği dolaylı ya da dolaysız olarak vücudu olumsuz etkilemektedir. Belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. D vitamini eksikliği belirtileri olan kişilerin kan tahlili yaptırması gerekmektedir. En çok görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Sürekli yorgunluk hissi,

Üşüme, ısınamama,

Genel vücut ağrısı,

Kemik yapısında bozukluk,

Kasların güçsüzleşmesi,

Saçların çok fazla dökülmesi,

Depresyon,

Değişken ruh hali,

Gözaltlarında morarma,

Halsizlik,

Uykusuzluk,

Denge problemleri,

Eklem ağrıları

Güneşten faydalanamamak D vitamini eksikliğine neden oluyor

D vitamini eksikliği birçok farklı nedenden ortaya çıkmaktadır. Bunların başında güneş ışığından yeteri kadar faydalanamama gelmektedir. Aynı zamanda yetersiz beslenme ve takviye olarak D vitamini almamak da eksikliğe yol açmaktadır. Obezite, kronik hastalıklar ve genetik faktörler de D vitamini eksikliğinin görülmesinde etkin rol oynamaktadır.

D vitamini eksikliği zaman içerinde osteoporoz görülmesine neden olur. Uykusuzluk ve sürekli yorgunluk hissi psikolojik tabanlı hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Bunların dışında bazı kanserler, kalp damar hastalıkları, diyabet ve tansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasında da D vitamini eksikliğinin etkisi görülmektedir.

D vitamini eksikliğinde beslenmenin rolü

Vücudumuz için gerekli olan D vitamininin yüzde 95'i güneşten karşılanmakta geri kalan kısmı ise besinlerle tamamlanmaktadır. Güneşin az bulunduğu aylarda beslenme programına D vitamini içeren yiyecekler eklemek gerekmektedir. D vitamini açısından zengin olan besinler şu şekilde sıralanabilir;

Yumurta,

Süt ve süt ürünleri,

Tahıllar,

Maydanoz,

Isırgan otu,

Portakal suyu,

Somon,

Uskumru

Balık yağı.

Tedavi nasıl olur?

D vitamini eksikliği belirtileri olan kişilerin kan tahlili ve gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekmektedir. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmek oldukça önemlidir. Tedavi enjeksiyon veya damla şeklinde uygulanmaktadır. Eksikliğin ne kadar olduğuna, yaşa ve kişinin durumuna göre tedavinin dozu ve seçeneği doktorunuz tarafından belirlenmelidir.