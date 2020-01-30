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Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi

Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildiVahdet AYAZ, (DHA)- ABD'nin Virginia eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş'in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.

30.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:25
Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
Vahdet AYAZ, (DHA)- ABD'nin eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş'in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.
NSF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 36 bin 500 kilometrekare alanı kapsayan fotoğraf, Güneş yüzeyine ait bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor. Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskopun 4 metrelik bir aynaya sahip olduğu ve dünyanın en büyük solar teleskobu olduğu bilgisi paylaşıldı.
Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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