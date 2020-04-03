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GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİNCE SAHİLE AKIN ETTİLER... ZABITA EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

İstanbul'da bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 'Evde Kal' çağrılarına rağmen çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti.

03.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:38
GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİNCE SAHİLE AKIN ETTİLER... ZABITA EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

İstanbul 'da bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 'Evde Kal' çağrılarına rağmen çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşları zabıta ekipleri uzaklaştırdı.

Koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da bulutlu havanın ardından akşamüstü güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Çağrılara uymayan kişilerin yürüyüş yaptığı, bank ve kayalıklarda oturup denizi izlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sahile çocuklarıyla birlikte geldi. Arkadaşıyla birlikte sahilde yürüyen bir vatandaş, "Yürüyüşe çıktım. Evde bunaldık. Çıkmayı düşündük. Biz yeni çıktık. Üç, dört gündür evden çıkmamıştık" diye konuştu.

ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Bir süre sonra Yenikapı sahiline gelen zabıta ekipleri, anonslar yaparak vatandaşların sahil şeridini boşaltmalarını istedi. Zabıta ekipleri 'sahil şeridinde bulunan vatandaşlar lütfen sahil şeridini boşaltalım' anonsu yaparak vatandaşları sahilden uzaklaştırdı. Ekiplerin gelip, uyarı yapmasının ardından Yenikapı sahilindeki yürüyüş alanı boş kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Sahilde yürüyenler

-Vatandaş röportajı

-Zabıta ekiplerinin uyarıları

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Zabıta, Güncel
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