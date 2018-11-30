Güneşe Çıkamayan Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi

30 Kasım 2018 Cuma 10:59



30 Kasım 2018 Cuma 10:59

Yozgat'ta, "kseroderma pigmentozum" hastalığı nedeniyle güneşe çıkamadığı için okula gidemeyen 10 yaşındaki Muhammet Enes Köse, öğretmen ve sınıf arkadaşlarının evine yaptığı sürpriz doğum günü ziyaretiyle sevindi.Agahefendi İlkokulu 3-A sınıfı öğretmeni Muhammet Dertli ve öğrencileri, hastalığı nedeniyle okula gelemeyen ve evde eğitim almak zorunda kalan Muhammet Enes'in doğum günü olduğunu öğrenince tuttuğu takım Fenerbahçe'nin ambleminin bulunduğu doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.Muhammet Enes'in evine giden öğretmen ve öğrenciler, birlikte pasta kesip eğlendi. Kutlama sonrası öğrenciler, Muhammet Enes ile birlikte ders yaptı.Muhammet Enes'in evde eğitim veren öğretmeni Hülya İpek (60), öğrencisinin okula gidemediğinden dolayı evde eğitimden faydalandığını söyledi.Muhammet Enes'e sürpriz yaptıklarını anlatan İpek, "Okuldan öğrenciler Enes'in doğum gününü kutladı. Enes ve arkadaşlarıyla ders yaptık. Hepsi de çok mutlu oldu." dedi.Enes'in annesi Seçkin Köse de "Bugün oğlumun doğum günüydü, öğretmenleri ve arkadaşları doğum günü yaptılar, çok sevindik, o da mutlu oldu. İlk defa böyle bir doğum günü kutladık, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.Agahefendi İlkokulu 3-A sınıfı öğretmeni Muhammet Dertli de "Muhammet Enes, arkadaşlarını gördüğü için çok sevindi. Güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi, inşallah Muhammet Enes bundan sonra daha sağlıklı, daha mutlu günler geçirir." diye konuştu.Muhammet Enes de arkadaşlarının sürprizine sevindiğini belirterek, "Ben okula gidemediğim için arkadaşlarım evimize geldi. Onlarla birlikte pasta kestik, pasta yedik. Pasta Fenerbahçe pastasıydı. Ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşlarım geldiği için mutlu oldum." dedi.