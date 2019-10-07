"Güneşe Dokunan Kadınlar" kadınlara cesaret vermeyi hedefledi

Şiddete direnen kadınların cesaret dolu hikayelerine dikkat çekilen proje kapsamında hazırlanan web sitesinde projeye ilişkin bilgiler yer alıyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Büşra Kaplan, Ece Özipek ve Serenay Özkan tarafından hazırlanan "Güneşe Dokunan Kadınlar Projesi" kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, şiddetin korkunç yüzünü tanıtarak tüm kadınların güneşe dokunacağına duyulan ümidin her geçen gün artırılmasını ve bu yönde adımların atılmasını sağlamayı amaçlıyor.

ŞİDDETE DİRENEN KADINLARIN HİKAYESİ

Üsküdar Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, yaklaşık bir yıl önce Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri ile yaptıkları Güneşe Dokunan Kadınlar Projesi ile şiddet görmüş ama sonra yüzlerini güneşe dönmüş kadınların hikayelerini aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

KADINLARIN SUSKUNLUĞUNU BOZMASINI İSTEDİK

Proje ile kadınların suskunluklarını bozmalarını istediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, "Şiddetin korkunç varlığı tanınsın ki kadınlar güneşe dokunabilsin istedik. 6 ay boyunca birçok farklı hayatla karşılaştık. Bu çalışmayı yaparken kadına şiddet oranlarının çok yüksek olduğunu gördük. 2016 yılında Türkiye'de en az 261 kadın, 2017'de en az 290 kadın, 2018'de en az 255 kadın öldürüldü. 2016 yılında öldürülen 261 kadından 65'i, 2017'de öldürülen 290 kadından 96'sı ve 2018'de öldürülen 255 kadından 76'sı sadece boşanmak ya da ayrılmak istedikleri için %50'nin üzerinden bir oranla eski eşleri ya da eşleri tarafından öldürüldü. 2018 yılında 61 kadına tecavüz edildi, en az 188 kadın tacize uğradı, en az 380 kadın fiziksel şiddet gördü. 2018 yılında kadınlara tecavüz eden erkeklerin sadece %45'i tutuklandı. Karşılaştığımız bu rakamlar bizi Güneşe Dokunan Kadınlar Projesini hazırlamaya itti. Hayatlarını bizimle paylaşan, bizlere başından geçenler anlatan kadınların sessiz kalmayarak ne denli güçlü olduklarının bilinmesine ve böylelikle onların sesi olmayı istedik çünkü onlar yalnız değiller" dedi.

YILMAYAN KADINLARI DİNLEDİK

Proje ile şiddet gören ancak yılmayıp mücadele eden kadınların hikayelerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, "Projemiz, şiddet gören kadınların aydınlığa kavuşacağı ümidi ile onların hikâyelerini dinleyerek yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve ne olursa olsun birlikte yaşanılanların üstesinden gelinebileceği inancının yayılması için çalışmak üzerine başladı. Proje kapsamında her hafta düzenli olarak şiddet gören bir kadının hikâyesini dinledik. Kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan, çoğu zaman korkan ama yılmayan kadınların hayatlarını kayıt altına aldık. Kimliğini vermek isteyen kişiler olduğu kadar gizli tutmak isteyen kişiler de oldu" dedi.

ŞİDDETİ TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALDIK

Proje kapsamında konuyla ilgili olarak herkesin bilmesi gerektiğini düşündükleri, farkındalık adına yaptıkları ziyaretler de gerçekleştirdiklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, "Şiddetin hukuki ve psikolojik boyutlarını, konunun uzmanlarıyla görüşerek videolar halinde sitemize ekledik. Sanatın farklı dallarında kadına şiddet konusunda çalışmalar yapmış tiyatro oyuncuları, yazarları, sinirbilim uzmanlarını, avukatları, aktivistleri, dernek başkanlarını, yönetmenleri, küratörleri ziyaret ederek kendileriyle röportajlar yaptık. Aynı zamanda şiddetin her yönüyle algılanabilmesi adına Türkiye'de rakamlarla şiddetin ne boyuta geldiğinin görülebilmesi için Türkiye'de şiddet istatistiklerine de sitemizde yer verdik" dedi.