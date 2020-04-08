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Güneşin kendini göstermesiyle Taksim'de insan hareketliliği yaşandı

Günlerdir boş olmasıyla dikkat çeken Taksim'de sıcak havanın kendini göstermesiyle insan hareketliliği yaşandı.

08.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:32
Günlerdir boş olmasıyla dikkat çeken Taksim 'de sıcak havanın kendini göstermesiyle insan hareketliliği yaşandı. Evde kal çağrılarına rağmen dışarı çıkan kimi maskeli kimi maskesiz insanlar kameralara yansıdı.
Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüs Türkiye 'de de can kayıplarına neden oldu. Bu kapsamda alınan önlemler neticesinde yapılan evde kal çağrılarına vatandaşların da uymasıyla İstanbul'un birçok meydanı da boş kalmıştı. Bugün güneşin kendini göstermesiyle günlerdir boş olmasıyla dikkat çeken Taksim Meydanı'nda insan hareketliliği görüldü. Kimi maskeli kimi maskesiz insanların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde olduğu o anlar kameralara yansırken bazı vatandaşların alanda kuşları beslediği de görüldü.
(İHA) Güneşin kendini göstermesiyle Taksim’de insan hareketliliği yaşandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Taksim, Güncel
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