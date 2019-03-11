Güneşinin Yanında Rüzgarı da Turizme Katkı Sağlıyor

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OSMAN URAS - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, eylül-mayıs döneminde yelkencileri ağırlayarak deniz ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da turizme katkı vermeye devam ediyor.Yaz aylarında deniz, kum ve güneşinin yanı sıra doğası, tarihi, kültürel değerleri ve eğlence sektörü ile turistlerin tercih ettiği Muğla'nın Bodrum ilçesi, özellikle rüzgarlı havasıyla yelken sporu meraklılarına da çeşitli olanaklar sunuyor.Bodrum açıklarında, eylül ayından mayısın son günlerine kadar farklı sınıflarda yelken yarışları yapılabiliyor. Düzenlenen yarışlarda, Bodrum açıklarında rüzgarla dolan yelkenler renkli görüntüler oluşturuyor.Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve farklı kulüplerin organizasyonlarıyla çok sayıda yerli ve yabancı yelkenci ilçeye geliyor. Çocuk sporculara, antrenörleri ve aileleri de eşlik ediyor. Kış aylarında da ilçedeki turizm hareketliliğini olumlu etkileyen ve spor turizmi açısından öne çıkan yelken yarışlarının bazıları kıyıdan da rahatlıkla izlenebiliyor."Kışın yelken sporu bunun için çok özel bir araç"TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede kış turizmi açısından yelken sporunun önemli olduğunu söyledi.Üstüner, "Yelken sporunun gelişmesi, desteklenmesi kış turizmi için çok önemli. Bodrum bu konuda önemli merkezlerden bir tanesi. Sık sık yarışların düzenlenmesi, dış ülkelerden de katılımın olması turizm açısından çok önemli. Bilhassa kışın yelken sporu bunun için çok özel bir araç." dedi.Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da yelken yarışlarının kış aylarında ilçe turizmini canlandırdığını dile getirdi.İlçeye gelen yelkenciler, yakınları ve antrenörlerinin konaklama ile yiyecek, içecek sektörünü hareketlendirdiğini anlatan Kavala "Yelken sporu kış turizmi için idealdir. Bodrum'un kış turizmi için ulusal ve uluslararası boyutta yapılan organizasyonların çoğaltılması daha da geliştirilerek devam etmesine ağırlık verilmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor. Ekonomik olarak Bodrum turizmine katkı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Yarışlara dünyanın farklı yerlerinden sporcunun katıldığına dikkati çeken Kavala "Azımsanmayacak sayıda yabancı yarışmacı Bodrum'a geliyor. İklim çok uygun olduğu için yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden takımlar özellikle kış aylarında kamp yapmak için de geliyorlar." ifadelerini kullandı."Yelken sporunun Bodrum'a 12 ay katkısı var"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise ilçede bu sporla ilgili düzenlenen organizasyonlara katılanların, yarışlar öncesinde gelip yaklaşık bir hafta kamp yaptıklarını, bunun esnafa katkısı olduğunu vurguladı.Aslan şöyle konuştu:"Yelken sporunun Bodrum'a 12 ay katkısı var. Bodrum'daki turizmciler ve sivil toplum kuruluşları olarak bunu göz ardı etmememiz lazım. Her zaman söylüyorum. Eğer 12 ay turizmden bahsediliyorsa veya bahsedilecekse, bu tip spor dallarının daha çok geliştirilmesi, altyapısının da hazırlanması için yatırım yapılacaksa buralara yapılması lazım diye düşünüyorum."İlçede bu yıl yedincisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na (BIOR) yurt dışından gelen sporcular olduğuna dikkati çeken Aslan, yelkencilerin "yüksek sezon" denilen yaz aylarında değil de daha çok kış sezonunda geldiğine, bunun da turizm hareketliliğinin sürekliliğini sağladığına işaret etti."Bodrum ekonomisine katkıda bulunuyoruz"Bodrum'da yıl içerisinde çeşitli yarışlar düzenleyen Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nün (BAYK) komodoru Rıza Tevfik Epikmen, özellikle BAYK Kış Trofesi Yarışları'nı Türkiye'de yelken camiasının yakından takip ettiğini belirtti.Ocak ve mayıs ayını kapsayan dönemde yedi etaplık bu yarışlara katılan tekne sayısının 40'dan fazla olduğunu, her bir teknede 10,12 kişi bulduğunu anlatan Epikmen, şunları söyledi:"Çok büyük bir organizasyon. Yarışa katılanların büyük bir kısmı farklı şehirlerden geliyor. Konaklama, yeme, içme ve alışveriş anlamında sakin Bodrum turizmine hareketlilik sağlıyor. Bu güzel havalarda güneşimizin de yardımıyla yarışmakla kalmıyoruz aynı zamanda Bodrum ekonomisine katkıda bulunuyoruz."