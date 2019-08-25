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Güneşli hava en çok fındık üreticisini sevindirdi

Ordu'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardın güneşli hava en çok fındık üreticisini sevindirdi.

25.08.2019 21:18 Güneşli hava en çok fındık üreticisini sevindirdi
Ordu'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardın güneşli hava en çok fındık üreticisini sevindirdi.

Ordu'da yağışlı günlerin ardından hava sıcaklığının arttığı il genelinde, vatandaşlar hızla bahçelerden fındık toplarken, diğer taraftan ise harmanlarda fındıklarını kurutuyor. Havaların güneşli ve sıcak olmasının tüm çiftçileri mutlu ettiğini dile getiren Ahmet Bıyık, "Günlerdir yağmur yağması nedeniyle hepimiz fındıklarımızı ya toplayamadık, yada harmanlarda çadırın altında serili kaldı. Çok şükür havalar açtı. Güneşli ve sıcak hava hepimizi çok sevindirdi. İnşallah havalar böyle devam ederse fındığımızı çok rahat hem toplar, hem de kuruturuz" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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