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Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Sakarya'da hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi fındıkta 'erken doğuma' neden oldu.

28.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:10
Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu
Sakarya 'da hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi fındıkta 'erken doğuma' neden oldu. Bu durumun fındığı kötü etkileyeceği belirtiliyor.

Sakarya'da hava sıcaklıklarının normal şartlara göre daha sıcak geçmesi fındık ağaçlarını uyandırarak tomurcukların erken açmasına neden oldu. Yetkililer, erken uyanmanın fındığı kötü yönde etkileyeceğini belirtti. Akyazı Ziraat Odası Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Sinem Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemiz dünya fındık yetiştiriciliğinin yüzde 75'lik kısmını kapsamaktadır. Fındık en önemli ihracat ürünümüzdür. Yöremiz çiftçilerin temel geçim kaynağıdır. 2020 yetiştiricilik sezonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi diğer meyve ağaçlarında olduğu gibi fındıkta da üremenin erken olmasına neden olmaktadır. Fındık uyku, dinlenme halindeyken -10 santigrat derece sıcaklıklarda zarar görmezken sıcakların -15 santigrat derecenin altına düşmesiyle birlikte zararlar başlamaktadır. Bunun yanı sıra fındığın soğuğa en hassas olduğu dönem tomurcukların patladığı ve açılmaya başladığı dönemdir. Fındık yazın özellikle hava sıcaklıkların yüksek olması, yağışsız dönemin olması nedeniyle kışın ise soğuk ve ilkbaharın geç donları nedeniyle kalite kaybı yaşanabilen bir üründür. Bunun yanı sıra mevsim sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesiyle birlikte fındıkta zararlı hastalık artmakta ve verim düşüklüklerini beraberinde getirmektedir. Fındıkta don olayından korunmak için özellikle bahçelerde geçici çeşitlerin yetiştirilmesi, dayanıklı çeşitlerinin ilgili kurumlarca geliştirilmesi çiftçilerin don olayına karşı bilinçlendirilmesi gerekmekte ve arazide sisleme çalışmaları uygulanabilmektedir. Tüm üreticilerimize bol kazançlı sezon dilerim" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Güncel

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