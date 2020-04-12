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GÜNEŞLİ HAVA VE MEYDANLAR SOKAK HAYVANLARINA KALDI

Murat KORKMAZ / Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul'da sessizlik hakim. Meydanları ve güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkarttı.

12.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:18
GÜNEŞLİ HAVA VE MEYDANLAR SOKAK HAYVANLARINA KALDI

Murat KORKMAZ/

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul 'da sessizlik hakim. Meydanları ve güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkarttı.Sokağa çıkma yasağının bulunduğu İstanbul'da sokak ve meydanlar boş kaldı. Normal şartlar altında insan kalabalığının yoğunluğuyla bilinen Üsküdar Meydanı, Kız Kulesi önü, Kadıköy Boğa Meydanı gibi yerlerde şuan sessizlik hakim. İstanbul sokaklarını ve güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Üsküdar meydandaki kuşları ise polis ekipleri besledi. Rus bayraklı bir geminin boğazı geçtiği sırada mürettebatının cep telefonlarıyla fotoğraf çektiği an kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Üsküdar, Güncel
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