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Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü

Denizli'de sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, yağışların az olması sebebiyle su doluluk oranları gözle görülür seviyede azaldı.

24.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18Güneşli havalar, barajlardaki su seviyesini düşürdü
'de sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, yağışların az olması sebebiyle su doluluk oranları gözle görülür seviyede azaldı.

Denizli'de kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyeleri, yağışların az olması sebebiyle düştü. ilçesindeki Akbaş Barajı'nda da su doluluk oranı gözle görülür seviyede azaldı. Kentte haftalardır yağmayan yağmurun bunda etkili olduğu belirtildi.

Baraja balık tutmak için gelen vatandaşlar doluluk oranlarını en iyi kendilerinin gözlemlediğini kaydederek, her hafta geldiklerinde seviyenin azaldığını belirttiler. Her hafta su seviyesi azaldığından balık tutmak için barajda daha alt kısımlara indiklerini ifade eden vatandaşlar, suyun zamanla çekilmeye başladığını aktardılar.

Barajların dolması yağışların başlamasına bağlı

Vatandaşların söylediklerini ise barajların set kısımlarına konulan ve doluluk oranlarını ölçmek için kullanılan aparatlar doğruladı.

Kurak geçen sonbahar mevsimde sadece Akbaş Barajı'nda değil kentteki diğer barajlarda da su seviyelerinde ciddi anlamda bir düşüş olduğu öğrenildi. Yağışların başlaması ile birlikte kentteki barajlardaki su seviyelerinin de artarak istenilen seviyelere gelmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: İHA

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