Güneşli
havaya davullu zurnalı kutlama
KIRIKKALE - Kırıkkale
'de bir grup vatandaş davullu-zurnalı oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'nda bir grup vatandaş bir araya gelerek, davullu-zurnalı çiftetelli oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Kırıkkale'de son 10 gündür hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar güneşin keyfini çıkartmak için kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da davul-zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi de davul ve zurnacılara para saçtı. Çevredekiler ise oynayan grubu hem izledi hem de cep telefonlarına kaydetti.
Kaynak: İHA