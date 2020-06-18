Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçiriyor.

18.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:52
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçiriyor.
Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranı yüzde 72 olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.
Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tercih edildi.
Hafta içi yoğunluğun görülmediği plajlarda alınan tedbirlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gerekleri yerine getirildi. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlularını koyan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da dikkate aldı.
Maske takma konusunda aynı hassasiyet gösterilmedi
Aileleriyle birlikte yüzenlerin dışında denize girenler de suda sosyal mesafeyi korurken ancak aynı hassasiyetin, maske tedbirine gösterilmemesi dikkat çekti.
Kumsalda yürüyen, sahilde dinlenen ve piknik yapan vatandaşların genelinde maske olmadığı görüldü. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Buket Aydın’dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci’nin 4 milyon TL’lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Haberler››Güncel››Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: Son Dakika | flaş - Haber 15:07: Ardahan ve Kars'ta dolu ile sağanak etkili oldu - Haber 15:07: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bine yaklaştı - Haber 15:07: Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası - Haber 15:06: Kocaeli Sağlık Müdürü: İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var - Haber 14:19: Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı - Haber 14:01: Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi - Magazin 13:52: AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler