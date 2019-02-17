Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na koştu

Kaynak: İHA

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na koştuBOLU - Bolu'da, önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkarmak için gelen tatilcilerle doldu. Bolu'da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle tatilcilerin tercihi oldu. İçerisinde bulunan gölün buz tuttuğu ve göl çevresindeki yeşil çam ağaçlarının karla kaplı olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, güneşli havayı da fırsat bilerek keyifli anlar yaşadılar.Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Avusturya'dan Türkiye'ye tatile gelen Selahattin Karaduman, "İlk defa geliyorum. Avrupa'dan daha güzel. Avrupa'da böyle yerler bulamazsınız" dedi.Ailesiyle birlikte 2 günlük hafta sonu tatilini Bolu'da değerlendiren başka bir tatilci ise, "Burayı çok beğendim. Türkiye'de bu kadar güzel bir yer olacağını tahmin etmiyordum. Dün Abant'a gittik. Bugün ikinci günümüz de buraya geldik. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Ben de şok oldum" ifadelerini kullandı.