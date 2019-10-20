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Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti.

20.10.2019 17:37Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti
Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ile korunurken, bazı vatandaşlar ise montları ile güneşten korundu.

Ekim ayına rağmen havaların sıcak olması ve hafta sonunun da gelmesi ile beraber vatandaşlar, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ile korunurken, bazı vatandaşlar ise montları ile güneşten korundu. Caddede yoğunluktan dolayı ambulanslar da geçmekte zorlandı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Şemsi Tebrizi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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