Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güneşli havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı

- Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi Türkiye'de büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Adıyaman'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

11.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:14
- Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi
ADIYAMAN - Türkiye 'de büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Adıyaman'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Adıyaman'da vatandaşlar korona virüsü sonrasında 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuyordu ancak, hafta sonu olması ve güneşli hava nedeniyle kent merkezinde insan yoğunluğu oluştu. Yağışlı havanın hakim olduğu kentte hafta sonu güneşli hava hakimdi.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamaların getirilmesiyle birlikte sık sık 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Bir taraftan polis ekipleri devriye atarak anonslarla diğer taraftan belediye hoparlörden vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Adıyaman'da Pandemi Kurulu tarafından Gölbaşı Caddesi araç trafiğine kapatılarak, yoğunluğu azaltmıştı.
Sokağa çıkma yasağının olduğu ve dört tarafı Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş gibi büyük şehirdekilerin aksine Adıyaman'da, insanlar sokaklarda geziyor.
Adıyaman'da sokaktaki vatandaşlar devletin aldığı kararların doğru olduğunu ve mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getiriyor. Güneşli havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Türkiye, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› genel ››Güneşli havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:03: Belediye, hoparlörden çaldığı şarkılarla vatandaşlara moral verdi - Haberler 16:56: (Özel) Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı - Haberler 16:53: Apple AirPower Geri Geliyor - Haberler 16:53: Apple iPhone 12 Serisinin Çıkış Tarihi Değişebilir - Haberler 16:53: Koronavirüsle Mücadele için Apple ve Google Ortak Bir Uygulama Geliştirdi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik 15:05: Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı