03.07.2019 12:40
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Güneşspor ragbiyi de branşlarına ekledi

Güneşspor ragbiyi de branşlarına ekledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü spor dalları arasına bir branş daha kazandırıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneş spor Kulübü spor dalları arasına bir branş daha kazandırıyor.

Güneş spor ragbi spor dalını da branşlarına ekledi. Kulüp Başkanı Ümit Kök, yaptığı açıklamada "Güneşspor olarak bizler mevcut branşların yanı sıra diğer branşları da açarak Türk sporuna katkıda bulunmak istiyoruz. Bu vesileyle ragbi branşını da ilimizde ilk olarak açmak için Eskişehir'de ragbi takımlarını çalıştıran başarılı antrenör İsmail Yiğit Küçük hocamızla antrenörlük sözleşmemizi imzaladık. Amacımız kulüp bazında Türkiye Ragbi şampiyonalarında temsil edilmek ve milli takıma sporcu yetiştirmek olacak. Ragbi spor dalında bizlere destek veren Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz hocamıza da teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde ragbi branşı için kız ve erkek takımları olarak kayıtlarımız başlayacaktır" dedi.

Antrenörlük sözleşmesi imzalanarak taraflar birbirlerine hayırlı olsun temennilerinde bulundular. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

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