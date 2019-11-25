Haberler » Güncel » Güney afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı - Haber

Güney afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı

Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldıGüney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, Bank of Lisbon'a ait 108 metre yüksekkliğindeki 31 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

25.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:00
Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı
Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, Bank of Lisbon'a ait 108 metre yüksekkliğindeki 31 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Geçen yıl yangın çıkan binanın yapılan yapısal değerlendirme sonucu güvenli olmadığı anlaşılmış ve yıkılmasına rarar verilmişti. Johannesburg şehir merkezinde Pixley Ka Isaka Seme Caddesi'nde dün gerçekleştirilen yıkım sebebiyle bölgede bulunan bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Bölgedeki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı. Saat 09.00'da kontrollü patlama ile gerçekleştirilen yıkım sonucu bölgede yoğun toz bulutu görüldü. Johannesburg halkı, patlamayı kentin yüksek binalardan izleyerek kameraya aldı. 2018 yılında binanın 23'üncü katında çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.
Güney afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı

Güney Afrika, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Öztrak: "Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz"
16:22 Doktorun odasını fırçayla bastı
16:22 Öğrenci kazada yaralandı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi
16:22 Kayseri-'bu tür haberler intihar yollarını öğretir'
16:17 Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:23:10