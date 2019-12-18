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Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı

Güney Afrika'nın Ballito kentinde bir apartmanın bahçesinde, yumurtlama döneminde olduğu anlaşılan 4 metre uzunluğunda ve 33 kilogram ağırlığında piton yılanı bulundu.

18.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:20Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı
Güney Afrika'nın Ballito kentinde bir apartmanın bahçesinde, yumurtlama döneminde olduğu anlaşılan 4 metre uzunluğunda ve 33 kilogram ağırlığında piton yılanı bulundu.
Apartman sakinlerinin yılanı fark etmesinin ardından verdikleri KwaZulu-Natal Sürüngenleri Koruma Örgütü, 6 saatlik operasyon sonucunda yılanı bahçede saklandığı delikten çıkarmayı başardı.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlatan örgüt çalışanı Nick Evans, üç kişinin zor taşıdığı pitonun fotoğraflarını paylaştı.
Bahçesinde bir pitonla karşılaşmanın kendisini memnun edeceğini ancak diğer insanların bu durumdan hoşlanmadığını belirten Evans, yapılan ultrasonla yılanın yumurtlama döneminde olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Evans, "Yılan, tamamen yumurtayla dolu." dedi.
Dünyanın en uzun yılan türlerinden biri olan pitonlar, antilop, timsah gibi hayvanları dahi yutabiliyor.

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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