Güney Afrika'da Elektrik Kesintileri Bu Hafta da Devam Edecek

Güney Afrika
'nın en büyük elektrik üreticisi Eskom kapasite sıkıntısı yaşarken, bu hafta daha fazla elektrik kesintileri yapacak.
Bu kapasite sıkıntıları Güney Afrika Cumhurbaşkanı
Cyril Ramaphosa'nın yatırımları ve ekonomik büyümeyi artırma çabalarını tehdit ediyor. Kıtanın en sanayileşmiş ekonomisi olan Güney Afrika'nın elektrik ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını kamu şirketi Eskom karşılıyor. Ancak şirket hidroelektrik santrallerindeki düşük su seviyesi ve dizel yakıt temin sıkıntısının yanı sıra kömürle çalışan elektrik santrallerinde tekrarlanan arızalar nedeniyle ülkeye elektrik sağlamakta zorlanıyor.
Ramaphosa bugün eNCA televizyonuna yaptığı açıklamada, elektik kesintilerinin çok endişe verici olduğunu ve yetkililerin günün her saatinde elektrik üretimini yeniden sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Eskom'un Mozambik
'teki yaptığı elektik ithalatı da bu ülkedeki kasırga nedeniyle durdu. Mozambik Güney Afrika'ya 1,000 MW'tan fazla elektrik sağlıyordu. Eskom, bugün de 4,000 MW elektrik kesintisi uygulamaya devam edeceğini söyledi.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com