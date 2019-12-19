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Güney afrika'da elektrik santralinde korkutan yangın

Güney Afrika'da elektrik santralinde korkutan yangınGüney Afrika, (DHA) - Güney Afrika'da Mpumalanga şehrinde faaliyette bulunan Majuba Elektrik Santrali'nde yangın çıktı.

19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:47
Güney Afrika'da elektrik santralinde korkutan yangın
Güney Afrika, (DHA) - Güney Afrika'da Mpumalanga şehrinde faaliyette bulunan Majuba Elektrik Santrali'nde yangın çıktı.
Mpumalanga şehrinde bulunan kömür yakıtlı jeotermik elektrik santrali olan tesisin kömür konveyörü ve deposunda yangının çıktığı belirtildi. Yetkililer yangında yaralanan olmadığını belirtirken, santralde acil durum planının uygulamasına geçildiğini ifade ettiler. Yangının santrale kömür ikmal bölümünde başladığı ve bu bölümün tamamen yandığı açıklandı. Sosyal medyada ise olayın sabotaj olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken; yetkililer yangının çıkış sebebinin araştırıldığını duyurdu.
Güney afrika'da elektrik santralinde korkutan yangın

Güney Afrika, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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