Güney Afrika'da hortum 5 ölü

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Kötü hava koşulları, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetini etkisi altına aldı. Aşırı yağış sebebiyle çok sayıda nehirde taşmalar meydana gelirken, çıkan dev hortum amatör kameralara yansıdı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken; yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Kaynak: DHA