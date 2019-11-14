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Güney afrika'da hortum 5 ölü

Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

14.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:02
Güney Afrika'da hortum 5 ölü
Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.
Kötü hava koşulları, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetini etkisi altına aldı. Aşırı yağış sebebiyle çok sayıda nehirde taşmalar meydana gelirken, çıkan dev hortum amatör kameralara yansıdı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken; yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.
Güney afrika'da hortum 5 ölü

Güney Afrika, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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