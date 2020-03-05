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Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

05.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:45Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü, Güney Afrika'ya sıçradı. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının doğrulandığını ve 'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişide görüldüğünü açıkladı. Bakanlık, vakanın tespit edildiği kişi ve eşinin İtalya'ya giden 10 kişilik bir grubun parçası olduğu ve 1 Mart 2020'de Güney Afrika'ya döndüklerini açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - CAPE TOWN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, İtalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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5.03.2020 17:40:27