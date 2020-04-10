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Güney Afrika'da kabine üyeleri Kovid-19'la mücadele için maaşlarından bağış yapacak

Güney Afrika'da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere kabine üyeleri 3 ay boyunca maaşlarının üçte birini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bağışlayacak.

10.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:20
Güney Afrika'da kabine üyeleri Kovid-19'la mücadele için maaşlarından bağış yapacak
Güney Afrika'da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere kabine üyeleri 3 ay boyunca maaşlarının üçte birini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bağışlayacak.
Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele amacıyla kendisi ve kabinesinin maaşlarının yüzde 33'ünün sosyal ve ekonomik tedbirler için yönlendirileceğini belirtti.
Ülkenin, her kaynağın seferber edilmesi de dahil olmak üzere hızlı eylem ve istisnai yöntemler gerektiren bir durumda olduğunu kaydeden Ramaphosa, "Bu durumu desteklemek için devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı, bakanlar ve bakan yardımcılarının gelecek 3 ay boyunca maaşlarında üçte bir kesinti yapılmasına karar verdik." dedi.
Ramaphosa, salgınla mücadele kapsamında daha önce ülke genelinde konulan sokağa çıkma yasağının iki hafta daha uzatıldığını da duyurdu.
Bu süre zarfında sağlık, güvenlik, gıda üretimi ve telekomünikasyon gibi temel sektörlerde çalışanlar dışındakilerin evde kalması gerektiğini belirten Ramaphosa, sokağı çıkma yasağını herkesin uygulaması çağrısında bulundu.
Ramaphosa, ülkede şimdiye kadar 1934 Kovid-19 vakası görüldüğünü, 18 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Güncel
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