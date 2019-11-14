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Güney Afrika'da kasırga ve sel nedeniyle 2 kişi öldü

Güney Afrika'da, kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

14.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:42Güney Afrika'da kasırga ve sel nedeniyle 2 kişi öldü
Güney Afrika'da, kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika Kooperatif Yönetişimi ve Geleneksel İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamada, 2 gün önce meydana gelen kasırga ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 kişinin öldüğü, çok sayıda evin zarar gördüğü belirtildi.
Geçen ay da eyalette aşırı yağışların yol açtığı sellerde 14 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı, 798 ev zarar gördü.
Yetkililer, olası felaket ihtimali sebebiyle bölge sakinlerini uyardı.
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde nisanda yaşanan sel ve heyelanda 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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