Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güney Afrika'da korona virüsten ilk ölüm

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Güney Afrika'da ilk ölümlerin gerçekleştiğini, vaka sayısının ise bine ulaştığını belirtti.

27.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:50
Güney Afrika'da korona virüsten ilk ölüm
Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Güney Afrika'da ilk ölümlerin gerçekleştiğini, vaka sayısının ise bine ulaştığını belirtti.
Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgınında bilanço artıyor. Güney Afrika'da ilk ölümlerin gerçekleştiğini açıklayan Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 2 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının 927'ye yükseldiğini belirterek "Bu sabah, üzücü bir haberle uyandık. Covid-19 kaynaklı ilk ölümlerimiz Batı Kap'da gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Ülkenin güneybatısında yer alan Batı Kap'da özel ve devlet hastanelerinde tedavi gören iki kişinin öldüğü ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Güney Afrika'da korona virüsten ilk ölüm - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Haberler
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Ankara’da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR Haberler
Ankara'da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti Haberler
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya’nın düştüğü hataya düşmedi Haberler
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haberler
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
İstanbul’da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak Haberler
İstanbul'da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Haberler
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:43: Kovid-19 tedbiri alan yaşlılara mızıka ve gitarıyla konser veriyor - Haber 11:41: Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı - Haber 11:41: AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA MİNİBÜSLERE YÜZDE 50 DENETİMİ - Haber 11:40: MSB'den korona virüs paylaşımı - Haber 11:40: 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber