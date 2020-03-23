Güney Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 402'ye çıktı

Güney Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı son 24 saatte 274'ten 402'ye yükseldi.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana ülkede görülen vakaların 128 kişi arttığı belirtildi.Bu rakamla Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın ulusa seslenerek salgının önlenmesine ilişkin yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA