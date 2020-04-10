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Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bini aştı.

10.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:34
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bini aştı.
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 24 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Sağlık çalışanlarının virüs taşıyanları tespit edebilmek için kapı kapı dolaşmayı sürdürdüğünü belirten Mkhize, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 3'e yükseldiğini bildirdi.
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, salgınla mücadele kapsamında ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını 2 hafta süreyle uzatmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaşırken, ölü sayısı 608'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Güncel
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