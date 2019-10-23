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Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalı göçmenlere yönelik saldırılarda 3 kişi yaralandı.

23.10.2019 11:36Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalı göçmenlere yönelik saldırılarda 3 kişi yaralandı.
Güney Afrika Nijerya Birliği (NUSA) sözcüsü Odefa Ikele, sabah saatlerinde Nijeryalı göçmenlere yönelik saldırıların yeniden başladığını ve olaylarda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ikele, "Witbank bölgesinde yaşanan saldırılarda en az 3 kişi yaralandı ama şimdiye kadar ölüm olmadı." ifadelerini kullandı.
Saldırıya uğrayan Nijeryalı göçmenlerin bir kısmının bölgedeki polis karakoluna sığındığı bildirildi.
Ülkede geçen ay Nijeryalı göçmenler başta olmak üzere yabancılara yönelik saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Olaylar esnasında ülkenin en büyük şehirlerinden Johannesburg'da yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.
Yaşananlar sonrası Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıların sonlandırılması için Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Güney Afrika, Nijerya, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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