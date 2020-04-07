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Güney Afrika'da sağlık çalışanlarından hükümete yetersiz ekipman nedeniyle dava

Güney Afrika'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeterli ekipman sağlayamadığı gerekçesiyle hükümete dava açtı.

07.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:32
Güney Afrika'da sağlık çalışanlarından hükümete yetersiz ekipman nedeniyle dava
Güney Afrika'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeterli ekipman sağlayamadığı gerekçesiyle hükümete dava açtı.
Milli Eğitim, Sağlık ve Müttefik İşçiler Sendikası Genel Sekreteri Zola Saphetha, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanlarına koronavirüs bulaşma riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle kendilerine yeterli ekipman sağlamayan hükümete dava açtıklarını belirtti.
Saphetha, "Çoğu sağlık çalışanı kendi imkanlarıyla eldiven ve maske alıyor. Bazı hastanelerde ise aynı eldiveni kullanıyorlar." dedi.
Öte yandan, sağlık çalışanlarının söz konusu gerekçeyle düzenlediği protestolarda, polisin müdahalesi sonucu 2 hemşire yaralandı.
Güney Afrika'da 1686 Kovid-19 vakası görülürken, 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Güncel
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