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Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü

Güney Afrika'da şiddetini arttıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle çöken evin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:24Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü
Güney Afrika'da şiddetini arttıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle çöken evin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın doğusu şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yıkılan evin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede birçok evi su bastığı belirtildi. Yetkililer, bölgede olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve şiddetli yağışların beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetmişti. - JOHANNESBURG

Güney Afrika, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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