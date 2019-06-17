17.06.2019 16:03
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Güney Afrika'da trafik kazası: 24 ölü

Güney Afrika

Güney Afrika'nın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.
Limpopo Eyaleti Sözcüsü Moatshe Ngoepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik Günü" kutlamalarından dönen yolcu otobüsünün, Polokwane-Maphalle kara yolunda bir taksiyle çarpıştığını belirtti.
Ngoepe, kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Çok sayıda gencin bu şekilde hayatını kaybetmesi kesinlikle yıkıcı. Güney Afrika hükümeti ve halkı adına, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Güney Afrika, Güncel

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