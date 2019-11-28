Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki bir tren istasyonunda yolcu treni vagonlarının yanması nedeniyle hattaki tüm seferler askıya alındı.



Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir tren istasyonunda banliyö hattında sefer yapan 2 trenin vagonları alev aldı. Yangın sonucu 18 yolcu vagonu kullanılamaz hale gelirken, tren hattındaki tüm seferler askıya alındı. Cape Town itfaiye sözcüsü Jermaine Carelse olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 02.20'de yangın ihbarı aldıklarını ifade ederek, alevlerin 04.53'de söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını söyledi.



Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA