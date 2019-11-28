Haberler » Güncel » - Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı - Haber

- Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı

- Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandıCAPE TOWN - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki bir tren istasyonunda yolcu treni vagonlarının yanması nedeniyle hattaki tüm seferler askıya alındı.

28.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:12
- Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı
CAPE TOWN - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki bir tren istasyonunda yolcu treni vagonlarının yanması nedeniyle hattaki tüm seferler askıya alındı.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir tren istasyonunda banliyö hattında sefer yapan 2 trenin vagonları alev aldı. Yangın sonucu 18 yolcu vagonu kullanılamaz hale gelirken, tren hattındaki tüm seferler askıya alındı. Cape Town itfaiye sözcüsü Jermaine Carelse olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 02.20'de yangın ihbarı aldıklarını ifade ederek, alevlerin 04.53'de söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını söyledi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
- Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı

Güney Afrika, Cape Town, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:50 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdi
23:50 İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı
23:49 Spor başakşehir teknik direktörü okan buruk'un açıklamaları
23:48 New Jersey'de camiden Amerikalılara Şükran Günü'nde baklava dağıtıldı
23:46 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
23:08 Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
22:53 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
22:39 Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu
22:10 Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:45 Kahramanmaraşlı esnaf, ocağına incir ağacı dikti
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 23:53:54