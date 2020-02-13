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Güney Afrika'da trenler çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

13.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:11Güney Afrika'da trenler çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, gece saatlerinde Roodepoort ve Horizon istasyonları arasındaki hatta yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği en az 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle tren vagonlarının raydan çıktığı, demiryolu hattında hasar meydana geldiği ve tren seferlerinin durduğu belirtildi.
Kaza sırasında trende kaç yolcunun bulunduğu bilinmezken, bazı yolcuların vagonlarda sıkıştığı ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
(İHA)

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

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