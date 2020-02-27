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Güney Afrika'da turist botu alabora oldu: 9 kayıp

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

27.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:26Güney Afrika'da turist botu alabora oldu: 9 kayıp
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü Sözcüsü Craig Lambinon, yerel basına yaptığı açıklamada, Cape Town'un Atlantik sahilinde turistleri taşıyan botun alabora olduğunu belirtti.
Olayda çok sayıda yolcunun kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Lambinon, 9 kişinin kayıp olduğunu kaydetti.
Lambinon, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
Teknede toplamda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Güney Afrika, Cape Town, Güncel

Kaynak: AA

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