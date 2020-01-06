Güney Afrika'dan Süleymani'nin öldürülmesine "uluslararası terör eylemi" değerlendirmesi

Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yapılan ABD saldırısını "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirdi.

ANC'den yapılan yazılı açıklamada, "yaşanan son insanlık dışı hadisenin, İran'ın egemenliğine saldırı olduğu, bölgeyi ve dünyayı savaşa sürükleyebilecek potansiyel taşıdığı" belirtildi.

Açıklamada, taraflardan barışa bir şans vermeleri istenerek, "Tüm dünya milletlerini sert şekilde ve süratle Birleşmiş Milletler aracılığıyla bu uluslararası terör eylemine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in ile İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA