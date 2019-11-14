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Güney Afrika Hava Yolları grev nedeniyle tüm uçuşlarını iptal etti

Uzun süredir mali zorluklar yaşayan Güney Afrika Hava Yolları (SAA), çalışanlarının aldığı grev kararından sonra tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

14.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:38Güney Afrika Hava Yolları grev nedeniyle tüm uçuşlarını iptal etti
Uzun süredir mali zorluklar yaşayan Güney Afrika Hava Yolları (SAA), çalışanlarının aldığı grev kararından sonra tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, çalışanların bağlı olduğu iki sendikanın grev kararının ardından cuma ve cumartesi günleri tüm iç ve dış hat seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Ülkedeki diğer hava yolu şirketlerinin bu karardan etkilenmeyeceği ifade edilen açıklamada, yolculara yeniden rezervasyon yaptırmadan havalimanlarına gitmemeleri uyarısında bulunuldu.
Güney Afrika'nın milli ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi SAA'nın, mali sıkıntılar nedeniyle başlattığı yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.
Ağır borç yükü altında olduğu ve 2011'den bu yana hiç kar etmediği ifade edilen şirketin, bu nedenle sendikalarla maaş artışlarına ilişkin anlaşmaya da varamadığı kaydediliyor.

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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