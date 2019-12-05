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Güney Afrika hükümeti milli hava yolu şirketini kurtaracak

Güney Afrika hükümeti, mali sıkıntılar yüzünden iflas etme noktasına gelen ülkenin bayrak taşıyıcısı Güney Afrika Hava Yolları'nı (SAA) kurtaracağını açıkladı.

05.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:14Güney Afrika hükümeti milli hava yolu şirketini kurtaracak
Güney Afrika hükümeti, mali sıkıntılar yüzünden iflas etme noktasına gelen ülkenin bayrak taşıyıcısı Güney Afrika Hava Yolları'nı (SAA) kurtaracağını açıkladı.
Güney Afrika Kamu İşletmeleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay grev nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal etmek zorunda kalan şirkete hazine tarafından kredi alabilmesinin önünü açacak garantinin verileceği ifade edildi.
Açıklamada, yaklaşık 136 milyon dolarlık kredi garantisinin yanında şirkete hazine tarafından 136 milyon dolarlık da mali destek sağlanacağı belirtildi.
Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen şirket, çalışanların geçen ay yaptığı 8 günlük grev sonrası batma noktasına gelmişti.
Binlerce kişinin çalıştığı şirket, grev sonrası sendikalarla yüzde 5,9'luk maaş artışında anlaşmaya varmıştı.

Güney Afrika, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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